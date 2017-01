Posted in Ciudad |

Ernesto Ixtepan Chiguil, el tapicero.

Ernesto Ixtepan Chiguil. Tapicero 45 años de ejercer este oficio.

Ripios

Wilka Aché Terui.

De la tapicería y su arte.

Un tapicero es un artesano que ejerce el oficio de cubrir con tela o piel diversos enseres. Se sabe que desde los faraones egipcios se utilizaban lujosas sillas tapizadas mismas que enterraban en las tumbas como símbolo de ostentosidad, estos son los vestigios más antiguos encontrados en el arte de la tapicería.

Aquí, en esta ciudad -Acayucan-en una popular calle en una casita de tejas de paredes de ladrillos repellados de donde cuelgan utensilios propios , don Ernesto Ixtepan Chiguil de 65 años de edad, de raíces Olmecas por sus apellidos de la región de los Tuxtlas, con 45 años de experiencia tapizando muebles, sillas, asientos de autos, sillines de bicicletas y motocicletas, dice estar muy orgulloso de ser tapicero.

” Nadie lo ve, pero quienes nos dedicamos a esto, somos artistas porque confeccionamos, cosemos, trazamos, cortamos y diseñamos, es un arte; es más, hasta conocimiento de carpintería tenemos porque también barnizamos, con una enorme sonrisa nos platicaba mientras hacía un dobladillo, sentado en una hermosa y antigua máquina de coser…

<< Desde chiquillo me llamó la atención este oficio, aprendí de un tío allá en San Andrés , luego me vine a vivír aquí y estando acá fuí aprendíz de don Jesús Martínez ya fallecido; precisamente en esta misma casa de la cuál no me he querido mover porque la gente ya identifica a Ixtepan el tapicero de la calle porvenir, me casé , tengo cuatro hijos y aquí sigo, llevo cuatro décadas y media en el mismo lugar , en este pequeño local donde he atendido hace muchos años , a conocidos personajes acayuqueños como don Erasto Armas cuando lidereaba la línea de transportistas, a don Guillo Domínguez con su hotel y restaurant, a doña Elena Aché cuando tuvo camiones de fletes , al ex alcalde tío Cali (Calixto Patraca) y don Raymundo Martínez de la estación de radio.

En algunas ocasiones también fabricamos cortinas y trabajamos el hule espuma. Esto, es lo mío, para esto nací . Sólo un chamaco me ha aprendido el oficio, mi hijo Jaime y deseo que mis nietos continúen con este artesanal trabajo para que sea de generación”. >>

Luego pasamos a la mesa de corte y confección en donde nos mostró un sin fin de llaves que utiliza para desarmar y armar los asientos de los automóviles. Sus herramientas de trabajo son: tijeras, mazos de gomas, grapas, escuadras, alicates, cinta métrica, agujas, martillos y hasta un comprensor.

Pero el alma de esta labor es la máquina de coser que en sus inicios nos comenta don Ernesto era de pedal, y aunque se conserva antigua está adaptada de manera eléctrica para agilizar los trabajos.

Después nos enseñó el muestrario de telas con una gama de colores y texturas.

“Aquí los clientes llegan como a una casa de modas , tardan en escoger el material y se van con la ilusión de ver forrados y de buen aspecto los asientos de sus coches, porque en su mayoría de ellos viven.

Viene de todo, particulares, taxistas, camionetas de transporte rural , camioneros, traileros, repartidores de motos y hasta los que andan en triciclos vendiendo raspados, para mi todos los clientes son importantes, reconozco que este oficio es modesto pero me ha permitido vivir de manera honesta y me da tiempo de atender a mis guajolotes y gallinas, que es lo que me gusta hacer en mis ratos libres” terminó llevándonos a su pequeño criadero de aves domésticas.

Al despedirnos del famoso Ixtepan el tapicero, como último comentario nos pidió que agregáramos a esta entrevista, que de Acayucan y la región tiene un profundo agradecimiento.